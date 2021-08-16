استخدام 'الزراعة الجزيئية' لإنتاج لقاحات نباتية أرخص ثمنا

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ويقترح هوجز فوستر بوفيندو، وجاري كوبينجر وكاندا، والولايات المتحدة استخدام "الزراعة الجزيئية" ، التي تضع الحمض النووي الذي ينتج البروتينات داخل خلية نباتية، ومن ثم يتم تحويل الخلية إلى مستخلص لصنع لقاح.

وقد تم اقتراح الزراعة الجزيئية لأول مرة كبديل للتصنيع الحيوي في عام 1986، لأن كل ما يحتاجه العلماء كان إعدادًا للاحتباس الحراري، وهو أرخص بكثير من أجنحة المفاعلات الحيوية.

ولقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها في المرحلة 3 من التجارب السريرية لـ CoVLP، وهو مرشح لقاح COVID-19، ولقاح ضد الإنفلونزا - وكلاهما سيُعطى عن طريق الفم وليس كحقنة.

ومن المتوقع أن تكون اللقاحات النباتية ضد فيروس الإنفلونزا وSARS-CoV-2 هي أول بروتينات علاجية يتم إنتاجها في نباتات كاملة للاستخدام البشري.

ويتم إنتاج إنزيم الجلوكوسيريبروسيداز، الذي يتم إنتاجه كدواء بروتين قابل للحقن يسمى تاليجلوسيراز ألفا لعلاج مرض جوشر، في مزرعة خلايا الجزر بدلاً من النباتات الفعلية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا لصنع لقاحات الإنفلونزا هي استخدام عملية تصنيع تعتمد على البيض - وهي طريقة تم استخدامها لأكثر من 70 عامًا.

ويتم حقن فيروسات لقاح المرشح (CVVs) في بيض الدجاج المخصب وتحتضن لعدة أيام حتى يمكن للفيروسات التكاثر، كما يتم حصاد السائل الذي يحتوي على الفيروس من البيض، واستخدامه في صنع لقاح قابل للحقن.