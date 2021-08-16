عالم يرصد خبايا 'العالم غير المرئي' بالقطب الشمالي

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ويعتقد أن مناخ القطب الشمالي المرتف، هو دليل في كثير من النواحي لماضينا، وهو أيضًا المكان الذي يمكن من خلاله معاينة مستقبلنا المناخي، كما وضع تقرير تغير المناخ الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هذا الأسبوع.

وتتمثل مهمة ديفيدسون، في نونافوت في مراقبة وتسجيل درجة الحرارة والضغط والرياح والرطوبة عبر الغلاف الجوي من خلال قراءات مرتين يوميًا من بالونات الطقس، ويعتبر غروب الشمس وشروقها، وتكوين الجليد وحركة الحيوانات ثانوية إلى حد ما، ولكن في بيئة القطب الشمالي أيضًا مهمة لفهم التغييرات التي تحدث.

وأعلن تقرير الفريق الحكومي الدولي، المعني بتغير المناخ، أن أزمة المناخ التي تسبب الفوضى في جميع أنحاء العالم سببها بشكل لا لبس فيه الأنشطة البشرية، وتضرب كل ركن من أركان الكوكب، تم إصداره بواسطة مئات من كبار العلماء في العالم، ووقعت عليه حكومات العالم، ويخلص إلى أن الأمور قد تزداد سوءًا إذا لم يتم استغلال الفرصة الصغيرة المتبقية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية.

وعندما تولى ديفيدسون منصبه لأول مرة، وانتقل لمدة تسعة أشهر من العام من مونتريال، كان بمعنى ما عملًا عاديًا لعمل ملاحظات للجليد البحري وما إلى ذلك، ويقول إن القطب الشمالي كان "حبًا من النظرة الأولى" والوظيفة "أكثر متعة من العمل في برج شاهق يدرس الطقس باستخدام صور الأقمار الصناعية".

وفي عام 2005 ، أختير ديفيدسون، مراسلًا زائرًا أن القطب الشمالي يمكن أن يشهد "صيف فلوريدا في 20 عامًا"، ثم بدا هذا التوقع مقززًا وبعيد المنال الآن لا يزال الأمر مقززًا ، لكن ليس بعيد المنال.

ولقد لامست درجات حرارة الهواء في القطب الشمالي في بعض الأحيان التكافؤ الفلوريدي، والأحداث الرئيسية صادمة بنفس القدر ومنها التندرا المشتعلة، وذوبان الغطاء الجليدي الدرامي، وفقدان الجليد البحري الموسمي على مدار العام، والفظ الذي لا يوجد به طوف جليدي ليجد وغرق الدببة القطبية، وبالنسبة لديفيدسون، لم يكن تقرير المناخ مفاجئًا عند مشاهدة كل ذلك، بحسب قوله.

ويضيف ديفيدسون، أن غروب الشمس في منطقة القطب الشمالي العالية، كانت ذات يوم بيضاء نقية، وكانت الرؤية لفترات طويلة مؤلمة للعين المجردة، ولم يعد هذا هو الحال الأن، فلم يعد غروب الشمس أبيض بل برتقالية أو حمراء، وهي دالة لكل من الجسيمات، ولكن الأهم من ذلك هو الفروق في درجات حرارة الغلاف الجوي، الناجمة عن فقدان الجليد البحري.

ويقول ديفيدسون، إن القطب الشمالي لم يصل تمامًا إلى حرارة الصيف في فلوريدا، لكننا نصل إلى هناك، ويضيف أن جليد البحر رقيق ولكن يتم حفظه في الوقت الحالي بواسطة السحب التي تتكون نتيجة التبخر من التلامس بين الجليد والهواء الدافئ، وهو الشيء الوحيد الذي يمنعه من الاختفاء كل صيف.

وفي الوقت الحالي، يحمل عام 2012 الرقم القياسي لأدنى مستوى للجليد البحري الأدنى في سبتمبر، وكل عام منذ ذلك الحين، يقترب هذا المستوى القياسي المنخفض.

ويقول ديفيدسون: "في الشتاء الماضي، كان الجليد البحري رقيقًا بشكل مذهل، في ريزولوت باي. يؤدي الهواء الدافئ من أعاصير المحيط الهادئ إلى ارتفاع درجة حرارة المنطقة، حتى في الظلام، بدلاً من درجات الحرارة التي تقل عن 40 تحت الصفر لأسابيع متتالية، تكون ناقص 25.

ويضيف: "كان الشتاء قارس البرودة ووحشيًا بشكل مثير للدهشة، والآن صار قاسياً في بعض الأحيان".

ويحمل ديفيدسون خلال عمله سيفًا للعمل، وملحقًا لدرء الذئاب والدببة القطبية، على الرغم من أنه لا يثق في هذا النوع من الحماية، وقال: "لقد كنت محظوظًا..أعتقد أنني سأخسر القتال."

ويتابع ديفيدسون قائلا: "العلاقات بين مجتمعات الإنويت والعالم الحديث، أقل تدخلاً وأكثر تعاونًا، ويشير إلى أن Erebus and Terror ، وهما السفينتان الحربيتان الاستكشافيتان البريطانيتان اللتان فقدتا في عام 1848 تحت قيادة جون فرانكلين، ربما لم يتم العثور عليهما بدون المعرفة والتعاون بين المحليين"، ويتابع : "كان جوهر تلك المأساة بالطبع هو الفشل في فهم السكان المحليين"، ويضيف ديفيدسون: "فرانكلين اعتبر ثقافته متفوقة وهذا ما قتله".