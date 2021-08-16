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وفد أمريكي يطلب لقاء الغنوشي.. وضغوطات لمنعه

وفد أمريكي يطلب لقاء الغنوشي.. وضغوطات لمنعه
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر متطابقة لـ"عربي21"، الأحد، أن الوفد الأمريكي الذي يزور تونس طلب بإلحاح لقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

العالم - تونس

وقالت المصادر إن جهات نافذة بالرئاسة التونسية تضغط وترفض حصول اللقاء .

ورجحت المصادر ذاتها أن يتم عقد اللقاء خلال الساعات القادمة، وعلى أقصى تقدير في غضون أيام قليلة.

وكان وفد أمريكي رفيع المستوى قد سلم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضية.

وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس اجتمع بوفد أمريكي ترأسه جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي أبلغ سعيد أن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في تونس.

وأكّد مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المسار الديمقراطي بتونس، وتتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي في ظل وضع استثنائي تعرفه البلاد بعد قرارات الرئيس سعيد، والتي جمد بمقتضاها جميع اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن كل النواب، مع إعفاء رئيس الحكومة .

ولم يتم وبعد مرور ثلاثة أسابيع الإعلان عن اسم جديد لرئاسة الحكومة وتشكيل فريق حكومي، كما لم يعلن الرئيس عن خارطة طريق واضحة لما بعد المرحلة الاستثنائية .

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