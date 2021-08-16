شاهد: مراسل العالم يكشف تفاصيل مجزرة مخيم جنين

العالم - خاص بالعالم

وافاد فارس الصرفندي ان كل المصادر الاسرائيلية والفلسطينية تؤكد بان ما حدث في جنين فجر اليوم كان عملية اغتيال مع سبق الاصرار وذلك عندما قامت قوة من المستعربين بالتمركز بالقرب من مخيم جنين وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المخيم ومع عملية اقتحام قامت قوة المستعربين باطلاق النار بشكل مباشر ومن مسافة صفر على مجموعة من الشبان الفلسطينين الذين حاولوا التصدى للقوات الاسرائيلية المقتحمة.

واوضح مراسلنا ان عملية الاقتحام كانت كمين لرصد الشبان الفلسطينيين المقاومين وذلك عندما قامت قوة من المستعربين بالتمركز بالخفاء انتظاراً لدخول القوات العسكرية الاسرائيلية ما ان قامت قوات الاحتلال بالدخول الى المخيم حتى قامت القوة المستعربية بعملية تصفية لاربعة من الشبان وايضا اصابة اخرين بجراح.

واضاف: الشبان الذين استشهدوا وتم الاعلان الرسمي عنهم هم الشاب نور جرار ورائد ابوسيف وصالح عمار وهؤلاء تم معرفتهم وهناك شهيد مجهول الهوية قامت القوات الاسرائيلة باحتجاز جثمانه، وهناك خمسة جرحى احدهم شاب بترت يده وهناك اصابة في رأس خطيرة للغاية وبالانتظار عن الاعلان عن حالته بعد دخوله غرفة العمليات وهناك اصابات بالاطراف السفلى.

وخلص مراسلنا الى ان ما كانت تسعى اليه قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين هو مجزرة جديدة مع سبق الاصرار.

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