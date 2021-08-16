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سياسي أمريكي: أفغانستان باتت أسوأ فشل للولايات المتحدة 

سياسي أمريكي: أفغانستان باتت أسوأ فشل للولايات المتحدة 
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

قال إد فالون عضو مجلس النواب الأمريكي السابق عن ولاية أيوا، إن أفغانستان أصبحت أسوأ فشل للسياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود، والإدارة الحالية تدرك ذلك تماما.

العالم - الاميركيتان

وأضاف فالون، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك أن أفغانستان تحمل لقب "مقبرة الإمبراطوريات" ليس عبثا، وأن ذلك يعني ضمنا أن الدول التي تأتي إلى أفغانستان، تتورط في نزاعات طويلة الأمد.

ويعتقد فالون، أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تتجاوز الهدف المعلن بإرسال عدة كتائب إلى كابل، لتقليل تواجد الطاقم الدبلوماسي الأمريكي هناك.

وقال فالون: "يدرك بايدن أن أفغانستان، هي أسوء إخفاق في السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ عقود".

وأعرب عن اعتقاده، بأن استمرار تطور الأحداث في أفغانستان سيتعلق بمدى التزام طالبان بنهج معتدل أو أنها ستعود إلى الخط المتشدد.

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سياسي أمريكي: أفغانستان باتت أسوأ فشل للولايات المتحدة 