سياسي أمريكي: أفغانستان باتت أسوأ فشل للولايات المتحدة 

العالم - الاميركيتان

وأضاف فالون، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك أن أفغانستان تحمل لقب "مقبرة الإمبراطوريات" ليس عبثا، وأن ذلك يعني ضمنا أن الدول التي تأتي إلى أفغانستان، تتورط في نزاعات طويلة الأمد.

ويعتقد فالون، أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تتجاوز الهدف المعلن بإرسال عدة كتائب إلى كابل، لتقليل تواجد الطاقم الدبلوماسي الأمريكي هناك.

وقال فالون: "يدرك بايدن أن أفغانستان، هي أسوء إخفاق في السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ عقود".

وأعرب عن اعتقاده، بأن استمرار تطور الأحداث في أفغانستان سيتعلق بمدى التزام طالبان بنهج معتدل أو أنها ستعود إلى الخط المتشدد.