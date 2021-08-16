كيف تبدو الأوضاع في هرات الأفغانية؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول الأوضاع في أفغانستان أشار فيض احمد محمدي الى

ان جميع المناطق في هرات أصبحت تحت السيطرة قوات طالبان كما أن قوى طالبان أصبحت حاكمة في تلك المنطقة منذ 4 ايام، والأوضاع في منطقة هرات هادئة ومستقرة.

وقال محمدي انه طلبت قوى طالبان من الشعب الافغاني المقيم في هرات، بان يباشروا اعمالهم الطبيعية في منطقة هرات ولا مشكلة لديهم في مواصلة حياتهم اليومية وان المسؤولين في منطقة هرات وقعوا تحت السيطرة الطالبانية وقد استسلم بعضهم الى قوات طالبان.

واضاف محمدي ان قوات طالبان اعلنت فتح المراكز العملية والمدارس وان الاميركان اثاروا الفتن في افغانستان من اجل تحقيق مصالحهم.

وكانت قد سيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابل.

وسيطر مقاتلو طالبان في وقت متأخر من يوم السبت 14 أغسطس/آب على مزار شريف، آخر معقل للحكومة الأفغانية في شمال أفغانستان التي كانت لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وفي 15 أغسطس/آب، سيطروا على مدينة جلال أباد شرقي كابل لتنضم إلى المدن الرئيسية الأخرى الخاضعة لسيطرة طالبان مثل قندهار وهرات.

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