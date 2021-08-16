الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد..وضع برلمانيين تحت الإقامة الجبرية في تونس

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

نواب بالبرلمان التونسي المعلقة اشغاله تحت الاقامة الجبرية، وآخرون ممنوعون من السفر وجدل يتجدد بين المنادين باحترام الحقوق والحريات والمساندين لاولوية المحاسبة وفتح الملفات في تونس.

العالم - خاص بالعالم

بينما ينتظر التونسيون تشكيل حكومة جديدة واعلان خارطة طريق للمرحلة المقبلة توالت عمليات وضع نواب بالبرلمان المعلقة اشغاله وسياسيين وقضاة تحت الاقامة الجبرية.

فيما تم منع اخرين من السفر، اجراءات لاقت معارضة عدد من الاحزاب على غرار حركة النهضة.

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اعتبرت الوضع تحت الاقامة الجبرية او المنع من السفر دون اذن قضائي فيه تقييد للحريات وتجاوز للقانون وقد يفضي الى انتهاكات للحقوق الاساسية.

وفيما يصر الرئيس قيس سعيد على ان القانون سيطبق على الجميع دون تمييز يقول داعمون له ان فتح ملفات الفساد ومحاسبة كل المتورطين مسالة وقت فحسب لكنها اتية بلا ريب.

اقامة العدل في ظل انتشار الفساد وتشعب مسالكه امر ضروري في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

وفد أمريكي يطلب لقاء الغنوشي.. وضغوطات لمنعه

تونس.. 'الحشد الشعبي' بين التأييد والاعتراض

تونس.. 'حركة الشعب' تدين دعوات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي

الجزائر.. الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق ولاية الطارف الحدودية مع تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب.. انحسار حرائق الغابات في ولاية شفشاون

شاهد.. الكيان الصهيوني والخطر الوجودي

الوزير المرشح للخارجية الايرانية يطرح محاور برامجه امام لجنة برلمانية

للأسبوع الرابع .. الجماعات الإرهابية تعرقل اتفاق التسوية في درعا

حقوق الإنسان الليبية: نرفض شرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-08-2021