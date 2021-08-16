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حماس تبارك للشعب الأفغاني اندحار الاحتلال الأمريكي عن أراضيه

حماس تبارك للشعب الأفغاني اندحار الاحتلال الأمريكي عن أراضيه
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

باركت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " للشعب الأفغاني المسلم اندحار الاحتلال الأمريكي عن كافة الأراضي الأفغانية.

وهنأت الحركة في تصريح صحفي الاثنين، "حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على الانتصار الذي جاء تتويجا لجهادها الطويل على مدار عشرين عاماً مضت".

وتمنت الحركة للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة و الاستقرار والازدهار لتؤكد على أن زوال الاحتلال الأمريكي وحلفائه، ليثبت بأن "مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله".

واليوم الاثنين، قال مسؤولون في حركة طالبان إن الوضع في أفغانستان هادئ، وإن مقاتلي الحركة لا يشتبكون مع قوات الحكومة المنصرفة أو المدنيين في أي منطقة، وذلك بعد يوم من سيطرة الحركة على العاصمة كابل وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الحركة -رفضوا ذكر أسمائهم- أنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أي اشتباكات في مختلف أنحاء البلاد، وقال عضو كبير في الحركة إن "الوضع هادئ وفقا لما لدينا من تقارير".

وأفادت رويترز -حسب مسؤول في طالبان- بأن أكثر من 90% من المباني الحكومية باتت تحت سيطرة الحركة، كما قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إن الحركة نشرت وحدات خاصة من مقاتليها في كابل لتوفير الأمن، وإن جميع نقاط التفتيش الرئيسة تقريبا في العاصمة تحت سيطرة الحركة.

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