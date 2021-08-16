العثور على اسلحة وكر للإرهابيين في بغداد وسامراء

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، ان "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء ومن خلال قوة مشتركة من الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من فوج طوارئ صلاح الدين التاسع، ومفرزة من مركز شرطة الضلوعية والأمن الوطني، نفذت عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم ضمن قاطع المسؤولية للبحث عن المطلوبين وتأمين المنطقة".

واضافت ان "القوة عثرت على عبوتين ناسفتين و4 مساطر تفجير، ووكر للإرهابيين تحت الأرض"، مشيرة إلى أنه "تم تدمير الوكر ومعالجة المواد من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة".

وفي سياق متصل أعلن قائد عمليات بغداد الكرخ اللواء الركن سعد محسن عريبي، اليوم الاثنين، عن عملية تفتيش في محلة ٤٦٤ منطقة ام نجم و منطقة الدوانم بمدينة الشعلة شمال غربي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ، ان القيادة نفذت عملية تفتيش في في محلة ٤٦٤ منطقة ام نجم و منطقة الدوانم بمدينة الشعلة شمال غربي بغداد وتم العثور على الأسلحة".



واضافت انه "تم العثور على BKC عدد 1 وبندقيه كلاشنكوف عدد ٧ وحاويه ام فور عدد٣ فارغة و حاويهBKC محمول فارغ عدد١ وعتاد خفيف كلاشنكوف مفرد عدد٩٠ اطلاقة و عتادBKC مفرد عدد ٤٥٠ اطلاقة و شريط BKc عدد٣ و مخزن كلاشنكوف فارغ عدد6 ".



واشارت القيادة الى ان " القوة التي نفذت العملية عادت بدون حادث".