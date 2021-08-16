حادثة جنين في الضفة.. جريمة تراكم غضب الفلسطينيين

العالم - مراسلون

هكذا بدت مدينة جنين او كما ينعتها البعض بمدينة القسام، محال مغلقة وشوارع مليئة بالاف الفلسطينيين، الذين خرجوا لتشييع شهيدن من اصل اربعة شهداء سقطوا خلال عملية عدوانية نفذها الاحتلال في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية.

الشهداء الاربعة والذين احتجز الاحتلال الاسرائيلي جثماني شهيدين منهم حاولوا التصدي لعملية اقتحام للجيش الاسرائيلي حين فاجاتهم القوات الخاصة باطلاق الرصاص عليهم من مسافة صفر في جريمة جديدة مكتملة الاركان الهدف منها القتل لاغيره .

العمليات العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية والتي تؤدي الى استشهاد فلسطينيين او اصابتهم او اعتقالهم هي جزء من نظرية امنية اسرائيلية تدعى (جز العشب )، والهدف منها منع تطور المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية او تحولها الى مقاومة منظمة كما هو الواقع في قطاع غزة او جنوب لبنان وعليه، فالاحتلال يعمل على مدار الساعة لملاحقة المقاومين سواء بكافة السبل .

لكن مهما كانت النظرية محكمة فانها تختلف عند التطبيق وانتقال المعركة في الضفة الى انتفاضة شعبية لن يكون بعيدا حتى بقراءة اجهزة الامن الاسرائيلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...