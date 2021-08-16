السفير السعودي السابق يرفض الإدلاء بشهادته حول أحداث 11 سبتمبر

العالم- السعودية

وقالت الصحيفة في تقريرها بحسب موقع الواقع السعودي أنه خلال 22 عاماً من توليه منصب كبير الدبلوماسيين السعوديين في واشنطن، كان الأمير بندر بن سلطان مؤثراً قوياً في الولايات المتحدة، حيث تعامل مع خمسة رؤساء و 10 وزراء خارجية و 11 مستشاراً للأمن القومي و 16 جلسة للكونجرس. كان قريباً بدرجة كافية من كلا الرئيسين بوش لدرجة أنه حصل على لقب بندر بوش.

كان بندر سفيرا في 11 سبتمبر 2001 عندما قام 15 من مواطنيه وأربعة إرهابيين آخرين من القاعدة باختطاف أربع طائرات تجارية متجهة إلى كاليفورنيا من مطارات في بوسطن ونيوارك وضواحي واشنطن العاصمة وتحطيمها في مركز التجارة العالمي في نيويورك، البنتاغون. وبعد تدخل الركاب، حقل بالقرب من شانكسفيل، بنسلفانيا.

بعد يومين، التقطت صورة بندر وهو يسترخي على شرفة ترومان بالبيت الأبيض مع الرئيس جورج دبليو بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس.

واليوم، تشغل الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ابنة بندر المولودة في أمريكا، سفيرة المملكة في الولايات المتحدة.

بندر خبير في الإعلام. قبل الهجمات وبعدها، ظهر بشكل متكرر على التلفزيون الأمريكي لتفادي الانتقادات الموجهة للسعودية.

إليكم ما قاله بندر لـ لاري كينج لايف من CNN بعد ثلاثة أسابيع فقط من الهجمات:

"حسنًا، لقد حطم قلبي عندما وجدت أن هناك بعض السعوديين معهم. يجب أن أقول إننا الآن على يقين من أن نصف ما كنا نظن أنهم سعوديون على الأقل ليسوا كذلك في الواقع. قال بندر: "جوازات السفر المسروقة، إنها هويات مسروقة".

كان موقفنا من هذه القضية هو أننا معكم للوصول إلى مرتكبي هذا الهجوم الجبان وإيجاد من يدعمهم ومن يؤويهم. وليس لدينا تحفظ على ذلك ".

لكن بندر لم يعد معنا. لقد رفض فرصة وافقت عليها المحكمة للتحدث إلى محامين يمثلون الآلاف من الناجين من 11 سبتمبر وأفراد عائلات القتلى الذين يقاضون المملكة العربية السعودية في محكمة اتحادية في مدينة نيويورك.