شاهد.. ناشطة بحرينية: السلطات تخترق حقوق الانسان في شهر محرم

العالم - خاص العالم

وأضافت الضائع خلال مشاركتها في برنامج حديث البحرين على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الممارسات التي تحدث على ارض الواقع تعكس مدى جدية السلطة في تبني قوانين حقوق الانسان حيث يحدث انتهاك جديد بحق البحرينيين من خلال استهدافهم او استدعائهم للتحقيق لانهم مارسوا حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

وحول قيام السلطة البحرينية بمنع اقامة مجالس العزاء بمناسبة شهر محرم الحرام بحجة تسييس المناسبة صرحت الضائع بأن غالبية المناطق التي يقام فيه المجالس الحسينية يسكنها المواطنيين الشيعة واعتادوا على هذه المراسمات منذ سنوات وهذا الامر ليس جديداً عليهم.

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