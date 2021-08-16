الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما جرى بجلسة مجلس الأمن الطارئة حول تطورات أفغانستان

هذا ما جرى بجلسة مجلس الأمن الطارئة حول تطورات أفغانستان
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين ، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

العالم _ الأميرکيتان

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «نتابع بقلق بالغ الوضع في أفغانستان»، وثمة تقارير تقشعر لها الأبدان عن قيود شديدة على حقوق الإنسان لا سيما الانتهاكات المتزايدة بحق النساء والفتيات.

ودعا غوتيريس كل دول العالم لاستقبال اللاجئين الأفغان والتخلي عن ترحيلهم، وفي الوقت ذاته طالب غوتيريس ،حركة طالبان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحفظ الأرواح، واحترام الديبلوماسيين والمواقع الديبلوماسية.

وقال ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة «أدعو إلى عدم اعتراف مجلس الأمن بأي إدارة جاءت بالقوة لا تمثل كل شرائح البلاد»

وأضاف «ملايين الناس في أفغانستان يواجهون مصيرا مجهولا، مبينا أن الوضع في كابول مثير للقلق وشهدنا فوضى عارمة في مطار العاصمة».

وتابع إن حركة طالبان لم تف بوعودها في أفغانستان، والسكان يشعرون بالخوف و«طالبان» بدأت تفتيش المنازل بحثا عن أسماء بعينها.

ودعا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء الذين هم عرضة لتهديد الحركة.

روابط ذات صلة

هكذا علقت السعودية على تطورات الوضع في أفغانستان

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

باكستان تعلق على تطورات الوضع في أفغانستان

كيف تبدو الأوضاع في هرات الأفغانية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد..شح المواد النفطية وانقطاع الكهرباء والدواء يرهق اللبنانيين

تجدد الحريق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ20 ألف دونم

طهران: على المجتمع الدولي ان يضطلع بمسؤولياته تجاه نازحي أفغانستان

صحيفة أمريكية: السفير السعودي السابق يرفض الإدلاء بشهادته حول أحداث 11 سبتمبر

الكاظمي يصل الى سنجار ويغرد "سنكون مع أهلنا في كل المدن"

ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في العراق