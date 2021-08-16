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الفياض يصدر بيانا توضيحيا عن رسالة الكاظمي للرئيس الاسد

الفياض يصدر بيانا توضيحيا عن رسالة الكاظمي للرئيس الاسد
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الاثنين، الرئيس السوري بشار الاسد ونقل له رسالة من رئيس مجلس الوزراء العراقي بشان مؤتمر دول الجوار.

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي ل‍فالح الفياض في بيان، ان " رئيس هيئة الحشد الشعبي نقل خلال لقائه رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الاسد رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوضيح ان عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة انما هو تعبير عن الحرص على انجاح مؤتمر نسعى من خلاله الى توفير تفاهمات تساعد على انتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق وان المشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل. "

واضاف انه "تم بحث أوجه العلاقة بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود المشتركة بين البلدين".

واشار البيان الى ان "ما أثار استغرابنا البيان المتسرع للاخوة في وزارة الخارجية الذي انساق وراء تسريبات من جهات اعلامية غير مطلعة وانجر الى مسائل افتراضية لا وجود لها."

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