أوزبكستان تعلن استقبال 46 طائرة أفغانية تحمل جنودا فارين من بلادهم

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأضافت أن طائرة عسكرية أفغانية اصطدمت بمقاتلة أوزبكية مرافقة مما تسبب في تحطمهما.

وقالت وزارة الدفاع الأوزبكية في وقت سابق إن طائرة عسكرية أفغانية سقطت وتحطمت بعد عبورها الحدود.

وقال مكتب المدعي العام الأوزبكي إن 585 جنديا أفغانيا وصلوا على متن الطائرات وعبر 158 آخرون الحدود سيرا على الأقدام يوم الأحد.

وكانت وزارة خارجية طاجيكستان قد أعلنت أن طائرات عسكرية أفغانية هبطت في مطار مدينة بختار جنوب البلاد.

وأضاف مصدر في الوزارة لوكالة "نوفوستي": "بعد تلقي إشارة استغاثة، ووفقا للالتزامات الدولية، منحت طاجيكستان الإذن لهبوط طائرات أفغانية في مطار مدينة بختار".

ووفقا لـ"نوفوستي" هبطت في مطار بختار ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأفغاني، كان على متنها أكثر من 100 عسكري.

من جانبه، أشار مكتب عمدة مدينة بختار إلى أنه تم إيواء وتوفير السكن المؤقت لكل العسكريين الأفغان، وذلك في مباني سكن الطلاب في المدينة.

ودخلت طالبان العاصمة كابل يوم الأحد وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي مقاتلي الحركة.