مسؤول صحي: وتيرة التطعيم بلقاح كورونا في البلاد تبعث على الامل

العالم - ايران

واشار جهانبور في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاثنين الى وتيرة زيادة التطعيم بلقاح كورونا وقال: ان عدد جرعات التطعيم بلقاح كورونا بلغ خلال الاسابيع الاخيرة نحو 500 الف جرعة يوميا.

واوضح بانه تم لغاية الان تطعيم نحو 20 مليون جرعة بلقاح كورونا واضاف: ان اكثر من 15 مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى فيما تلقى نحو 5 ملايين شخص جرعتين من اللقاح.

وصرح المتحدث باسم منظمة الاغذية والادوية بانه تم لحد الان استيراد اكثر من 25 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وحول لقاحات كورونا المنتجة داخليا قال: من اجمالي نحو 5.6 مليون جرعة من لقاح "كوف ايران بركت" تم تسليم نحو 2 مليون و 500 الف جرعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والشبكة الصحية في البلاد، جرى تطعيم اكثر من مليون و 600 الف جرعة منها.