الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول صحي: وتيرة التطعيم بلقاح كورونا في البلاد تبعث على الامل

مسؤول صحي: وتيرة التطعيم بلقاح كورونا في البلاد تبعث على الامل
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم منظمة الاغذية والادوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية کیانوش جهانبور وتيرة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بانها باعثة على الامل، معلنا بان عدد جرعات اللقاح التي تم تطعيمها امس الاثنين بلغ نحو 670 الفا.

العالم - ايران

واشار جهانبور في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاثنين الى وتيرة زيادة التطعيم بلقاح كورونا وقال: ان عدد جرعات التطعيم بلقاح كورونا بلغ خلال الاسابيع الاخيرة نحو 500 الف جرعة يوميا.

واوضح بانه تم لغاية الان تطعيم نحو 20 مليون جرعة بلقاح كورونا واضاف: ان اكثر من 15 مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى فيما تلقى نحو 5 ملايين شخص جرعتين من اللقاح.

وصرح المتحدث باسم منظمة الاغذية والادوية بانه تم لحد الان استيراد اكثر من 25 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وحول لقاحات كورونا المنتجة داخليا قال: من اجمالي نحو 5.6 مليون جرعة من لقاح "كوف ايران بركت" تم تسليم نحو 2 مليون و 500 الف جرعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والشبكة الصحية في البلاد، جرى تطعيم اكثر من مليون و 600 الف جرعة منها.

روابط ذات صلة

تسليم مليون جرعة من اللقاح المستورد الى وزارة الصحة اليوم

الرئيس الايراني يؤكد شراء 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المجلس السياسي الأعلى في اليمن: اليمن مع السلام المشرف وينتظر رسائل إيجابية من الأمم المتحدة

شاهد بالتفاصيل.. سوريا تسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا

اليمن.. 12غارة جوية على عدة محافظات وتسجيل 184 خرقا في الحديدة

مسؤول صحي: وتيرة التطعيم بلقاح كورونا في البلاد تبعث على الامل

اقامة الليلة الثانية لمراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على ما إذا كان غني لا يزال رئيسا لأفغانستان