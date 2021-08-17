سوريا: رصد 26 انتهاكا من ارهابيي ’النصرة’ في إدلب

العالم - سوريا

وجاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" يوم أمس الاثنين أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب و4 في محافظات اللاذقية وحماة وحلب.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية والتركية نفذت دورية في محافظة حلب، كما قامت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب، ومسارين آخرين في محافظتي الرقة والحسكة.

كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية ومساعدة المواطنين السوريين في العودة للحياة السلمية".