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خبير: ما حدث في افغانستان مسرحية تم التخطيط لها منذ فترة طويلة

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير في العلاقات الدولية مكرم خولي مخول ان ما حصل في افغانستان وخاصة ما جرى مؤخرا في كابل ومطارها، هو مسرحية تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، واصفا الامر بأنه فضيحة وخسارة مدوية للولايات المتحدة.

العالم - خاص بالعالم

وقال مخول في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" إن ما حصل في مطار كابل يمكن ان نستخلص منه العبر الكثيرة حول المنظومة السياسية الاميركية كيف تصرفت وتتصرف وكيف تتعامل مع وكلائها من حيث المنظومة السياسية، ولكن هناك جانب آخر وهو أنه في ادارة ازمات من هذا النوع هناك ما يسمى كراس تعليمات وخطوات يمكن السير عليها، والجهة التي اوكل اليها الموضوع فشلت في تنفيذه.

واضاف: أنا لا اتفق مع القائلين ان لدى الاميركيين تقصير مخابراتي او غيره، فهم يعرفون اين تتجه كل ذبابة في سماء افغانستان، اذن الموضوع هو ما الذي اراد الاميركيين ان يوصلوه للعالم، والعالم هو مقسم الى الجمهور في امريكا والجمهور في بريطاينا والثالث وهو جمهور افغانستان ورابعا جمهور طالبان وخامسا ما الذي تم الاتفاق عليه في الاتفاقية بين طالبان وامريكا في فبراير عام 2020 وسادسا ما هو الدور القطري المالي والإعلامي والسياسي في كل ذلك.

وتابع مخول: ان كل ما رأيناه هو مسرحية خطط لها منذ فترة طويلة، لكن ان تكتب برنامجا هذا امر وان تنفذه على الارض شيء ثاني، ولذلك فهذه فضيحة وخسارة مدوية للولايات المتحدة، ولكن من ناحية ثانية لاشك ان الولايات المتحدة ارادت ان تبث بعض المشهديات والصور للعالم، واعتقد ان الموضوع شائك وقد تكون الامور في المطار قد خرجت عن السيطرة.

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خبير: ما حدث في افغانستان مسرحية تم التخطيط لها منذ فترة طويلة