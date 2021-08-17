30 مليون جرعة من لقاح كورونا ستصل البلاد حتى مطلع ايلول القادم

العالم - ايران

وعلى هامش افتتاح صيدلية خاصة بمرضى كورونا صباح اليوم الثلاثاء في طهران قال غلام حسين اسماعيلي ان رئيس الجمهورية اوعز بالاسراع في توريد اللقاحات اضافة الى زيادة خطوط انتاج اللقاح الايراني.

وأكد اسماعيلي ان الحكومة جادة وبارادة جهادية في تلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة فيروس كورونا سواء من ناحية توفير الادوية أو اللقاحات .

واشار اسماعيلي ان عدد الصيدليات الخاصة بأدوية كورونا ارتفع في طهران الى 490 صيدلية وفي باقي المحافظات الى ألفي صيدلية ، وذلك بعد زيارة الرئيس رئيسي مؤخرا الى احدى الصيدليات في طهران ومشاهدته للزحام والمعاناة التي يواجهها المواطنون للحصول على هذه الأدوية ، حيث اوعز سماحته بالتسريع في مضاعفة اعداد هذه الصيدليات.

وبشان تأمين الأدوية الخاصة بكورونا قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية ان تقارير وزارة الصحة تؤكد عدم وجود مشاكل أو عراقيل في تأمين هذه الأدوية كما ان معظم هذه الأدوية يتم انتاجها داخل البلاد.