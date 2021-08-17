قطر تجري مباحثات مع وفد طالبان وتؤكد على تحقيق المصالحة وتسوية شاملة في أفغانستان

العالم- قطر

واجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع وفد من طالبان برئاسة الملا عبد الغني برادر.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، والتأكيد على حماية المدنيين، وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية. ودعت الدوحة بحسب بيان لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على ضرورة العمل على تسوية سياسية شاملة، وانتقال سلمي للسلطة، مع أهمية المحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني.

وترعى الدوحة المفاوضات الجارية بين حركة طالبان ومختلف الجهات الفاعلة في أفغانستان وتعمل على التوصل لاتفاق سلام دائم في البلد المنهك بالحروب.

وناقشت قطر تطورات الأحداث في أفغانستان مع الجزائر وتركيا وبريطانيا، واستعرضت التحديات التي يشهدها البلد.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أجرى اتصالات هاتفية، مع كل من رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية، ومولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي. كما أجرى وزير الخارجية القطري اتصالاً هاتفياً مع دومينيك راب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية. وذكرت المصادر القطرية أنه جرى خلال الاتصالات استعراض آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.

ومن عَمان التي زارها الاثنين، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده تسعى لحدوث انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان والتمهيد لحل سياسي شامل.

ودعت قطر، الأحد، إلى وقف “فوري وشامل ودائم” لإطلاق النار في كامل الأراضي الأفغانية، وضرورة العمل عاجلا على “انتقال سلمي” للسلطة يمهد لتسوية سياسية شاملة بالبلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية القطرية، عقب ساعات من إعلان حركة طالبان بدء سيطرتها على العاصمة كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية منها، معلنة عزمها بسط السيطرة على العاصمة بشكل سلمي.

وقال بيان الخارجية القطرية إن الدوحة “تتابع عن كثب التطورات المتسارعة للأوضاع في العاصمة كابل، وتدعو إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في كافة الأراضي الأفغانية”.

وأكدت على “ضرورة العمل عاجلا على انتقال سلمي للسلطة يمهد لتسوية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الأفغانية وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد”.

وسيطرت طالبان على كل أفغانستان تقريبا في ما يزيد قليلا عن أسبوع، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” على مدى ما يقرب من 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.