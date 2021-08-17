شاهد.. ماذا بعد انتهاء مهلة المقاومة الفلسطينية للاحتلال؟

العالم - مراسلون

دقت ساعة الصفر لانتهاء مهلة الفصائل الفلسطينية للوسطاء لدفع العدو لتنفيذ التعهدات التي قطعها بعد العدوان الأخير وربما تبدأ مرحلة متدرجة من التصعيد الأمر الذي جعل الفصائل في حالة انعقاد دائم وقد كانت على موعد مع اجتماع هام بقائد حماس يحيى السنوار لكنه ألغي بشكل مفاجئ ما يقودنا للحديث عن وضع امني متوتر دفع لتأجيله.



الحكومة الاسرائيلية التي كانت ترد على البالونات الحارقة بقف عنيف التزمت الصمت بعد ان قصفت بأول صاروخ يطلق عليها بعد سيف القدس وهو امر يثير الشك ويجعل الامور أكثر تعقيدا.





من البالون الى الصاروخ تتدحرج الأحداث في قطاع غزة في ظل الاختناق الذي يشعر به اهل القطاع بسبب تشديد الحصار واستمرار منع ادخال مواد البناء.

صمت الاحتلال على اطلاق قذيفة صاروخية من غزة اما يكون للتدخل من الوسطاء احتووا عدواناً كان محتمل او ان الاحتلال يجهز لضربة قاضية يغتال بها قيادات بارزة من المقاومة وفي كلتا الحالتين فان التوتر هو عنوان الاجواء التي يعيشها قطاع غزة.