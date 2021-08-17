مفوضية انتخابات ليبيا: لا نتعرض لضغوط من أى جهة والانتخابات ستقام بموعدها

العالم ـ ليبيا

وأكمل السايح: " العملية الانتخابية مرنة، ونستطيع التمديد أو التقليص في المدة الزمنية، فمثلا كنا نعطي 21 يوما للدعاية الانتخابية، وإذا كانت الفترة الزمنية لا تسمح بذلك، فقد نقلص المدة إلى أسبوعين أو عشرة أيام لكي نكون في الموعد في 24 ديسمبر".

وأكد انتهاء أهم مراحل العملية الانتخابية، وهي تحديث سجلات الناخبين، متابعا: " العدد المستهدف اقتربنا منه، نحو نصف مليون ناخب، وهو العدد المأمول، ويلي هذه العملية استصدار بطاقات للمسجلين الجدد، لأن العدد المسجل السابق هو مليونين ونصف مليون، وستوزع البطاقات حسب الخطط الموضوعة في سبتمبر"

وأشار إلى بدء مرحلة أخرى، وهي تسجيل الناخبين للجاليات المقيمة في الخارج، تستمر 30 يوما، لتنتهي في 17 سبتمبر، وغير مطلوب منهم المشاركة ببطاقات انتخابية، التي ستستخدم في الداخل فقط.