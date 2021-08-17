الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر: قوات نائب الرئيس الأفغاني تحارب طالبان شمالي كابل

مصدر: قوات نائب الرئيس الأفغاني تحارب طالبان شمالي كابل
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر عسكري في كابل أن قوات عمرو الله صالح نائب الرئيس الأفغاني، استعادت السيطرة من طالبان على منطقة شاريكار في إقليم باروان شمال العاصمة الأفغانية.

العالم - افغانستان

وقال المصدر: "القتال يدور الآن في منطقة بنجشير"، مشيرا إلى أن الجنرال عبد الرشيد دوستم أرسل عشرة آلاف من أفراد الجيش الأفغاني إلى المنطقة.

وقال صالح في وقت سابق إنه "على عكس الرئيس الفار أشرف غني، بقي في البلاد، ووفقا للدستور، هو حاليا رئيس الدولة المؤقت".

ويمر طريق مهم استراتيجيا عبر شاريكار ونفق سالانج، الذي يربط كابل بمزار شريف، أكبر مدينة في شمال أفغانستان.

وأعلنت حركة "طالبان" سيطرتها بشكل كامل على العاصمة كابل ومعظم الولايات في البلاد.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمد نعيم، إن "الحرب التي استمرت 20 عاما انتهت وأن شكلا جديدا للحكومة سيتضح قريبا".

روابط ذات صلة

خبير: ما حدث في افغانستان مسرحية تم التخطيط لها منذ فترة طويلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سابقة قضائية جديدة تنتهجها السعودية ضد فلسطين

سوريا.. زيادة 30 ألف ليرة شهريا لجرحى قوات 'الدفاع الشعبي'

بانوراما ..افغانستان، الى اين تذهب الامور؟

نائب أشرف غني: 'أنا الرئيس الشرعي لأفغانستان'

استراتيجية عمل حكومية في سوريا مستمدة من توجيهات الرئيس الأسد

تحذير من موجة كورونا رابعة في العراق