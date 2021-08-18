الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

معبر طورخام بين باكستان وأفغانستان يعود للعمل بصورة اعتيادية

معبر طورخام بين باكستان وأفغانستان يعود للعمل بصورة اعتيادية
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع Dawn الإخباري بأن المسؤولين الباكستانيين وطالبان توصلوا إلى اتفاق شفهي لإعادة فتح معبر طورخام الحدودي بين البلدين بعدما أغلق لساعات عقب سيطرة طالبان على أفغانستان.

العالم-افغانستان

ولفت الموقع إلى أن مسؤولي أمن الحدود وافقوا على السماح للشحنات التجارية، ومعظمها مواد غذائية قابلة للتلف محملة في شاحنات وحاويات، بالتحرك عبر الحدود، كما سمح لشاحنات محملة بمواد مستوردة أفغانية، معظمها فواكه وخضروات طازجة، بالدخول إلى باكستان بعد التوصل إلى تفاهم شفهي بين الجانبين.

وتقطعت السبل بمئات السيارات المحملة بالعديد من السلع التجارية والمواد الغذائية بالقرب من طورخام بعد تلقيها أنباء عن سقوط إقليم ننجرهار الأفغاني في أيدي طالبان الأفغانية في وقت متأخر من مساء السبت والاستيلاء على معبر طورخام الحدودي.

لكن الموقع أشار إلى أن حركة المشاة بين البلدين لا تزال متوقفة.

وكانت باكستان فرضت في 8 مايو حظرا على حركة المشاة عبر الحدود بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أفغانستان.

روابط ذات صلة

أوزبكستان تحذر من اختراق حدودها مع أفغانستان

الأطلسي: فشل القيادة الأفغانية أدى الى المأساة التي تشهدها البلاد

مصدر: قوات نائب الرئيس الأفغاني تحارب طالبان شمالي كابل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد مجزرة جنين.. الضفة عبارة عن صندوق بارود + فيديو

لا جديد في تقرير وكالة الطاقة الذرية.. لا تراجع إيراني دون تراجع أمريكي

 تحليق لطيران العدو الصهيوني فوق جنوب لبنان

امريكا..موظفو السفارة في كابل أتلفوا جوازات سفر عدد من الأفغان

طالبان: حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين

معبر طورخام بين باكستان وأفغانستان يعود للعمل بصورة اعتيادية