بعد مجزرة جنين.. الضفة عبارة عن صندوق بارود + فيديو

العالم - فلسطين

وما هي إلا دقائق معدودة حتى كشف أمر هذه الوحدة واندلع اشتباك مسلح بينها وبين عدد من الشبان الفلسطينيين، وسرعان ما أتت تعزيزات إضافية للوحدة الخاصة، وبدأت قوات الاحتلال بإطلاق النار على الشبان الفلسطينيين بشكل هستيري.

واعلتى جنود الاحتلال أسطح المنازل وأطلقوا النار على الشبان بالإضافة إلى إطلاق الغازات والمسيلة للدموع والقنابل، وهو ما أدى إلى استشهاد أربعة شبان وهم رائد زياد عبد اللطيف أبو سيف، وصالح عمار، وامجد حسينية، ونور الدين جرار، أعمارهم تتراوح بين التسعة عشر عاما والواحد والعشرين.. وخطفت قوات الاحتلال جثماني شهيدين وخرجت من المخيم.

هذا وأصدرت حركة حماس بيانا نعت فيه الشهيد أمجد حسينية، الذي ينتمي إليها، وأكدت أن مقاومة الاحتلال والجهاد ضد هذا العدو الغاصب سيظل الخيار الأصوب لدحر الاحتلال من فوق الأراضي الفلسطينية وحماية المقدسات واستعادة الحقوق.

وأضافت الحركة أن الاشتباكات البطولية التي تخوضها المقاومة في جنين مخيما ومدينة ضد قوات الاحتلال دليل تجذر جذوة الرفض في وعي الشعب الفلسطيني.

الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، حذر من انفجار شامل لا يمكن التكهن بعواقبه، وأضاف أن على الاحتلال أن يستوعب بأن الأوضاع لم تعد تحتمل.

وأكدت صحيفة جيروساليم بوست العبرية أن الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، والتي شهدت ارتفاعا في أعمال المقاومة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تؤكد أن الضفة عبارة عن صندوق بارود وأن الشارع الفلسطيني ليس هادئا على الإطلاق.. وأضافت أن زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين خلال العام الجاري يشعر إسرائيل بالقلق.

وبحسب مصدر أمني إسرائيلي أكد للصحيفة أن جنين من أكثر المدن عنفا في الضفة الغربية ضد كيان الاحتلال، وترى الصحيفة العبرية أن السلطة الفلسطينية أضعفت في الضفة، وخاصة في جنين، الأمر الذي يقود إلى تشجيع عناصر من حماس والجهاد الإسلامي على خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال كما حدث الإثنين.

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