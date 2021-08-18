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الجرائم الإسرائيلية

شاهد.. قصة الطفل الفلسطيني محمد شعبان الذي فقد بصره إثر قصف الاحتلال

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2021.08.18 – محمد هاني شعبان طفل فلسطيني يبلغ من العمر ثماني سنوات فقد عينيه في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/مايو الماضي أثناء عودته من السوق برفقة أمه، ويساور أب الطفل المكفوف القلق بشأن استقرار حالة طفلهما النفسية.

العالم - فلسطين

هي إحدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.. فـ محمد شعبان إبن الثماني سنوات أصيب في اليوم الأول من الحرب التي دارت بين إسرائيل وغزة في أيار/مايو الماضي.. حيث كان نزاعا داميا استمر 11 يوما، شنت خلالها الدولة العبرية مئات الغارات الجوية على القطاع.

ويحلم الطفل الفلسطيني بالعودة مجددا لمقاعد الدراسة مع افتتاح العام الدراسي الجديد في قطاع غزة بعد أن فقد بصره خلال النزاع الأخير مع الكيان ألإسرائيلي.

ويتابع الأب أن محمد يسأله أحيانا متى سيرى أو متى سيعود إلى المدرسة مع الأطفال أو متى سيخرج إلى الشارع بمفرده.

إعتاد محمد في كل عام دراسي الذهاب إلى مدرسته في بلدة بيت لاهيا شمالا برفقة أبناء عمومته وأبناء الجيران، لكن ذهبوا وذهب أخوه الأكبر معهم ليبقى هو وحيدا في المنزل مع أخيه الأصغر الرضيع.

بعد إصابة محمد، اضطرت العائلة للتوجه إلى مصر بحثا عن علاج، إلا أن الأمل باستعادته بصره يبدو بعيد المنال بحسب والده الذي يقول إن "حياته انقلبت تماما، صار يرى الدنيا بلون واحد".

أما سمية والدة محمد فتأمل أن تتمكن العائلة من تسجيل ابنها في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي اليوم الثاني من افتتاح العام الدراسي الجديد، اصطحبت الأم محمد إلى المدرسة في زيارة خاصة ليكون بجانب زملائه علها تخفف عنه بعض الحزن.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من 14 عاما حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة في فقر ومع معدلات بطالة مرتفعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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الجرائم الإسرائيلية شاهد.. قصة الطفل الفلسطيني محمد شعبان الذي فقد بصره إثر قصف الاحتلال