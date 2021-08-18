ألمانيا ترسل 600 جندي لعمليات الإجلاء من كابل

العالم- أوروبا



ووافق مجلس وزراء المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء على المهمة التي بدأت يوم الاثنين الماضي.

وسيتعين على البرلمان الألماني "البوندستاغ" التصويت على المهمة العسكرية أيضا التي قد تبدأ الأسبوع المقبل.

ويجب موافقة البرلمان على كل انتشار خارجي مسلح للجيش الألماني، كما يجب أن يحدث هذا قبل بدء الانتشار في الظروف العادية، لكن في هذه الحالة، وبسبب الخطر الوشيك الذي يتعرض له المواطنون الألمان في أفغانستان، سمح لمجلس الوزراء والبرلمان أيضا بالموافقة على المهمة في وقت لاحق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).