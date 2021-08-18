بريطانيا ترفع العقوبات عن رجل أعمال سوري بارز

العالم- أوروبا

وأصدرت الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي قرارا يقضي برفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، بعد ان كانت قد وضعته على القائمة بتهمة "دعم الحكومة السورية".

وأوضحت الخارجية البريطانية أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب "قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي" (EU Exit) التي تم تبنيها عام 2019.

ولفتت صحيفة "تلغراف" البريطانية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد "بريكست" لدعم العقوبات ضد "الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية،" وتضم هذه القواعد تصنيف "شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا".

وأدرج اسم الأخرس (70 عاما) على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في سبتمبر 2011، كـ"رجل أعمال بارز يدعم الحكومة السورية".

ورفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس في أبريل 2016 بطلب رفع العقوبات عنه.