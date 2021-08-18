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تشاهدون الليلة في بانوراما..

رسالة عاشوراء..إيران والتوجه نحو الشرق

رسالة عاشوراء..إيران والتوجه نحو الشرق
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة إحياء المسلمين ومحبي أهل البيت عليهم السلام الليالي العشر الأوائل من شهر محرم الحرام، ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع) وأهل بيته وأصحابه، في شعائر عاشورائية تخلد ملحمة الطف ورسالتها الخالدة في وحدة المسلمين والحرية والكرامة ونبذ التفرقة والفتن.

العالم - بانوراما

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تلقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلادمير بوتين.

وفي اتصاله مع الرئيس الصيني، أكد رئيسي على أهمية مشروع حزام واحد طريق واحد الصيني الاستراتيجي، واعتبره مطابقا للمصالح الايرانية، مقدرا دور بكين في دعم حقوق طهران في المجتمع الدولي، ومكافحة وباء كورونا.

بدوره أكد الرئيس الصيني أن بلاده ستطور بشكل ثابت العلاقات الودية مع إيران، وإنه ينبغي للجانبين مواصلة دعم بعضهما في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والاهتمامات الرئيسية.

وخلال اتصاله بنظيره الروسي، شدد رئيسي على جدية بلاده في إكمال وثيقة التعاون الشامل مع روسيا، والعمل على زيادة حجم التجارة بين البلدين، مؤكدا على جدية طهران في حماية حقوق الشعب الإيراني في برنامجها النووي السلمي.

من جهته، رحب الرئيس الروسي باقتراح وثيقة التعاون الشامل، مشددا على أن الإتفاق النووي يجب ألا يكون رهينة مشكلات ليست ضمن بنوده.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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