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بارجة عسكرية روسية جديدة تدخل البحر المتوسط

بارجة عسكرية روسية جديدة تدخل البحر المتوسط
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الإعلام التابع للبحرية الروسية عن دخول بارجة عسكرية روسية تحمل اسم الأميرال الروسي كولاكوف إلى البحر المتوسط.

العالم- روسيا

وقال جهاز الإعلام إن بارجة "فيتس أدميرال كولاكوف" عبرت مضيق جبل طارق ليلة 18 أغسطس/ آب متوجهة إلى شرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن بارجة "فيتس أدميرال كولاكوف" ستدخل أحد الموانئ في أقرب وقت للتزود بالوقود. ثم ستواصل رحلتها حتى الانضمام إلى مجموعة القطع البحرية الروسية الموجودة في البحر المتوسط.

وغادرت بارجة "فيتس أدميرال كولاكوف" قاعدة القوات البحرية الروسية في مدينة سيفيرومورسك، شمالي روسيا في 28 يونيو/ حزيران. وقبل وصولها إلى البحر المتوسط شاركت في العرض العسكري الذي أقامته القوات البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ. ثم شاركت في المشروع التدريبي الذي نفذته وحدات بحرية روسية في المحيط الأطلسي

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