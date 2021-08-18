نتنياهو: رفضت مقترحًا أمريكيًا لتطبيق "النموذج الأفغاني" على الفلسطينيين

العالم- فلسطين

وكتب نتنياهو في صفحته في “فيسبوك”، أنه “في العام 2013، توجه إليّ وزير الخارجية الأميركي حينها، جون كيري. ودعاني إلى زيارة سرية في افغانستان كي أشاهد، بحسبه، كيف اقامت الولايات المتحدة قوة عسكرية محلية بمقدورها أن تقف وحدها ضد الإرهاب. والرسالة كانت واضحة – ’نموذج افغانستان’ هو النموذج الذي تطلب الولايات المتحدة تطبيقه في الموضوع الفلسطيني”.

وحسب نتنياهو، “رفضت الاقتراح بأدب، ورفضت مجرد فكرة كهذه. وكنت أقدر حينذاك أنه بمجرد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، سينهار كل شيء. وهذا ما حصل لأسفي في هذه الأيام" .