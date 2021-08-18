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نتنياهو: رفضت مقترحًا أمريكيًا لتطبيق "النموذج الأفغاني" على الفلسطينيين

نتنياهو: رفضت مقترحًا أمريكيًا لتطبيق
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، دعا "إسرائيل" إلى تبني نموذجا مشابها للولايات المتحدة في أفغانستان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه رفض اقتراح كيري.

العالم- فلسطين

وكتب نتنياهو في صفحته في “فيسبوك”، أنه “في العام 2013، توجه إليّ وزير الخارجية الأميركي حينها، جون كيري. ودعاني إلى زيارة سرية في افغانستان كي أشاهد، بحسبه، كيف اقامت الولايات المتحدة قوة عسكرية محلية بمقدورها أن تقف وحدها ضد الإرهاب. والرسالة كانت واضحة – ’نموذج افغانستان’ هو النموذج الذي تطلب الولايات المتحدة تطبيقه في الموضوع الفلسطيني”.

وحسب نتنياهو، “رفضت الاقتراح بأدب، ورفضت مجرد فكرة كهذه. وكنت أقدر حينذاك أنه بمجرد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، سينهار كل شيء. وهذا ما حصل لأسفي في هذه الأيام" .

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