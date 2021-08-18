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البرلمان الأوروبي: على الاتحاد استقبال الأفغان وحماية من تعاون معنا

البرلمان الأوروبي: على الاتحاد استقبال الأفغان وحماية من تعاون معنا
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان الأوروبي، دايفيد ساسولي، على أن "الاتحاد الأوروبي تقع على عاتقه مسؤولية قبول اللاجئين الأفغان، ولا يمكنه ترك من عملوا لصالح التكتل بأفغانستان يواجهون الانتقام".

العالم- أوروبا

وفي حديث للصحفيين خلال زيارة عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، أوضح دايفيد ساسولي قائلا: "علينا حماية الذين عملوا وتعاونوا معنا، لا يمكننا السماح بتركهم يواجهون الانتقام".

وأضاف ساسولي: "تقع المسؤولية على عاتقنا، وأعتقد أن بوسع المفوضية الأوروبية إجازة توزيع متساو لهم بين الدول الأعضاء لتحقيق المساواة، ويمكن أن يتم ذلك سريعا"، مشدا على أنه "ينبغي توزيع اللاجئين القادمين من أفغانستان، التي أصبحت الآن في أيدي حركة طالبان، بالتساوي بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مسؤول أمني غربي قوله إن "أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني تم إجلاؤهم من أفغانستان على متن رحلات جوية عسكرية"، دون تحديد عدد الأفغان بينهم.

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