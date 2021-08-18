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فرنسا: على "طالبان" أن تظهر بالأفعال أنها تغيرت

فرنسا: على
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

طلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من حركة "طالبان" التي أحكمت مؤخرا سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل تقديم أدلة ملموسة على أنها غيرت سلوكها.

العالم- أوروبا

وكتب لودريان على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "طلبت من "طالبان" أن يظهروا بأفعالهم أنهم تغيروا في الواقع، كما يقولون. عليهم أن يدلوا على ذلك".

وتابع لودريان أن فرنسا "تقف إلى جانب الشعب الأفغاني"، على حد تعبيره.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر أن "طالبان" تغيرت، حسب اعتقاده، وأن قوات المملكة المتحدة تتعاون مع مسلحي الحركة على الأرض.

وتعهدت "طالبان" عقب سيطرتها على كابل بالحفاظ على الهدوء في البلاد وعدم معاقبة خصومها السابقين واحترام حقوق المرأة.

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