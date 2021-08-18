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إيران استوردت أكثر من 24 مليون جرعة من لقاحات كورونا

إيران استوردت أكثر من 24 مليون جرعة من لقاحات كورونا
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصلحة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استيراد 24 مليونا و 434 ألفا و 610 جرعات في إطار 37 شحنة من مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" منذ 4 شباط/فبراير عام 2020 لغاية الآن.

العالم - ایران

وافادت مصلحة الجمارك الإيرانية في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء بأن هذه الشحنات كانت كالتالي:

-20 شحنة من اللقاح الصيني (سينوفارم) ضمت 17 مليونا و 910 آلاف جرعة.

-10 شحنات من اللقاح الروسي (سبوتنيك) ضمت مليونا و 20 ألف جرعة.

-3 شحنات من اللقاح الياباني (آسترازينيكا) ضمت 2 مليون و 911 ألف و 810 جرعات.

-شحنة واحدة من اللقاح الايطالي (في أطار برنامج كوفاكس) ضمت مليونا و 452 ألف جرعة.

-شحنة واحدة من اللقاح الكوري الجنوبي (في إطار برنامج كوفاكس) ضمت 700 ألف و 800 جرعة.

-شحنة واحدة من اللقاح الروسي (آسترازينيكا) ضمت 315 الف جرعة.

-شحنة واحدة من اللقاح الهندي (بهارات) ضمت 125 ألف جرعة.

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية فقد تم لغاية يوم أمس الثلاثاء تطعيم 20 مليونا و 481 ألفا و 265 جرعة من لقاحات كورونا منها 15 مليونا و 766 ألفا و 564 جرعة أولى و 4 ملايين و 714 ألفا و 701 جرعة ثانية.

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