الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: الحرب على إحياء ذكرى عاشوراء واضحة في البحرين

الشيخ قاسم: الحرب على إحياء ذكرى عاشوراء واضحة في البحرين
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ "عيسى قاسم"، أن الولايات المتحدة هي التي تقود جبهة التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - البحرين

وقال الشيخ عيسى قاسم، في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، أنه يحرم على الأمة الاسلامية أن تعطي فرصة نصر لليزيد الاميركي الصهيوني اليهودي.

وأضاف الشيخ عيسى قاسم، أن الحرب على إحياء ذكرى عاشوراء واضحة في البحرين وأن منطلق هذه الحرب سياسي، مشددا على أن الأخوة بين الشيعة والسنة في البحرين متينة.

وأكد آية الله قاسم أن الامام الحسين عليه السلام يجمع الناس جميعا على طريق الإسلام ويعلّم المسلمين العزة ولا يترك للذل أن يجد في قلوبهم سبيلا، وأن الإسلام نفهمه ونفقهه في كربلاء.

وأوضح أن الأمة الاسلامية في هذه الاعوام منقسمة انقساما واضحا، نرجو أن لا يطول.

روابط ذات صلة

آية الله عيسى قاسم يدعو سلطات البحرين إلى التوقف عن محاربة الشعائر الحسينية

الوفاق : اعتداءات عاشوراء تبرز حجم الأزمة السياسية في البحرين مجددا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-08-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-08-2021

الشيخ قاسم: الحرب على إحياء ذكرى عاشوراء واضحة في البحرين

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-08-2021

ابن سلمان يضع وزير التعليم السعودي أمام خيارين: الدفع او الفضائح!

الحكم على منتسبين للداخلية العراقية بالسجن والطرد