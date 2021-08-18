الشيخ قاسم: الحرب على إحياء ذكرى عاشوراء واضحة في البحرين

العالم - البحرين

وقال الشيخ عيسى قاسم، في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، أنه يحرم على الأمة الاسلامية أن تعطي فرصة نصر لليزيد الاميركي الصهيوني اليهودي.

وأضاف الشيخ عيسى قاسم، أن الحرب على إحياء ذكرى عاشوراء واضحة في البحرين وأن منطلق هذه الحرب سياسي، مشددا على أن الأخوة بين الشيعة والسنة في البحرين متينة.

وأكد آية الله قاسم أن الامام الحسين عليه السلام يجمع الناس جميعا على طريق الإسلام ويعلّم المسلمين العزة ولا يترك للذل أن يجد في قلوبهم سبيلا، وأن الإسلام نفهمه ونفقهه في كربلاء.

وأوضح أن الأمة الاسلامية في هذه الاعوام منقسمة انقساما واضحا، نرجو أن لا يطول.