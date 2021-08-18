الامن الوزاري العراقي يدين قصف سنجار

العالم - العراق

وذكر بيان حكومي أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، ومناقشة ما مدرج من موضوعات في جدول الأعمال".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش ملف الأمن الانتخابي، والخطط الأمنية الكفيلة بحماية الانتخابات، ودعم إجراءات المفوضية بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات، وحماية مراكز الاقتراع، والمرشحين".

وأشار إلى أن "المجلس ناقش أيضا، الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار، والتأكيد على رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها".

وتابع أن "القيادات الأمنية قدمت تقريرا موسعا عن الأوضاع في سنجار، ودان المجلس الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار، كما رفض استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت".

يذكر أن الطيران التركي شن خلال اليومين الماضيين هجمات على قضاء سنجار أودت بحياة قيادي في الحشد الشعبي ومقاتلين آخرين في قوات حماية سنجار "يبشه".