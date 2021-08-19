اتحاد المصارعة العالمي: إيران استعادت بطولة العالم للشباب بعد 6 سنوات

وذكر اتحاد المصارعة العالمي، في تقرير، أن المشاركين الايرانيين في بطولة العالم للمصارعة الحرة بروسيا فازوا بخمس ميداليات ذهبية وميدالية فضية وبرونزية في بطولة العالم في روسيا.

واضاف اتحاد المصارعة العالمي في التقرير: انتظرت إيران 6 سنوات لكنها حازت أخيرًا على البطولة حيث كان رياضيوها قد فازوا بكأس العالم في 2015. ونجحت إيران ، في المسابقات الاخيرة، بتسجيل 178 نقطة بفضل حيازتها على 5 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية في روسيا. وتلتها روسيا التي حازت على المركز الثاني ونالت ميداليتين ذهبيتين و 4 برونزيات.

وفي هذا السياق قال المصارع الايراني المشارك في هذه البطولة رحمن عموزاد الحائز على الميدالية الذهبية في وزن 61 كغم بعد البطولة: "أنا ماهر في التعامل مع العنق والذراعين" وأردت نيل الذهبية. أنا ذاهب إلى النرويج وآمل أن أكرر هذه النتيجة هناك أيضًا.

وقال المصارع الايراني المشارك في هذه البطولة ايضا أمير حسين فيروزبور ، الحائز على ميدالية ذهبية أخرى، والذي كان أيضًا بطلا في مسابقات عام 2019 ، عن النتيجة: هذا الشعور مختلف تمامًا. كنت أصغر حجمًا وعديم الخبرة في ذلك الوقت ، لكن المسابقات الاخيرة كانت أكثر صعوبة وأحببتها أكثر.

واضاف فيروزبور إنه سينتظر ويتخذ قرارًا بشأن البقاء في فئة وزن 86 كيلوغرامًا والتي يتنافس فيها المصارع الايراني المتفوق حسن يزداني.