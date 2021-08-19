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وقفة احتجاجية في الحسكة تنديدا بجريمة منع ضخ مياه الشرب

وقفة احتجاجية في الحسكة تنديدا بجريمة منع ضخ مياه الشرب
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

خرج أبناء محافظة الحسكة اليوم وقفة احتجاجية رفضاً لجرائم القوات التركية ومنعها ضخ مياه الشرب من محطة علوك لأكثر من مليون مواطن.

العالم - سوريا

يتبع..

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