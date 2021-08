الموت في عز خير من الحياة في ذل..

العالم - نبض السوشيال

كان من أهم الوسومات العاشورائية البارزة (#حب_الحسین_یجمعنا) و(#تاسو) و(ليلة_العاشر) و(#عاشورا) اضافة الى وسم باللغة الانجليزي (#Hussain).

سنركز في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) على جميع هذه الوسومات المهمة التي تلاقحت معها افكار ومعتقدات المغردين، الذين جمعتهم جميعا قضية مركزية واحدة هي ذكرى استشهاد ابي عبد الله الحسين (سلام الله عليه) في كربلاء في العاشر من محرم الحرام (يوم عاشوراء) والمحنة التي مر بها اهل بيته في مصباحية يوم العاشر من محرم الحرام على أرض كربلاء المقدسة.

كربلاء العراق

في كربلاء المقدسة في العراق حيث اقيمت المراسم العاشورائية وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه وأهل بيته، في واقعة الطف، وقد اقيمت المراسم بحضور مئات الالاف من الزائرين الذين حضروا الى مدينة كربلاء للمشاركة في العزاء الكبير الذي يقام يوم عاشوراء، وأعلنت محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي لتمكين اهالي كربلاء من تقديم الخدمات الى الزائرين، كما أكدت مصادر أمنية نشر المفارز والنقاط الأمنية داخل وعلى حدود المحافظة لتأمين زيارة عاشوراء.

ومثل كل عام اقيمت المراسم بحضور حاشد في المرقدين الطاهرين للامام الحسين وأخيه ابو الفضل العباس عليهما السلام، حيث يتلو محبو اهل البيت سيرة سيد الشهداء، ويرددون المراثي من وحي المناسبة، وتكون ذروة المراسم في يوم عاشوراء حيث يقيم أتباع أهل البيت عليهم السلام العزاء الكبير المعروف بركضة طويريج بعد صلاة الظهرين.

الحشود الكبيرة من الزائرين القادمين للمشاركة في إحياء الشعائر العاشورية غصت بهم مدينة كربلاء المقدسة مع اقتراب يوم العاشر من محرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه وأهل بيته، وقد عطلت محافظة كربلاء الدوام الرسمي ليوم أمس الاربعاء نتيجة لازدياد اعداد الزائرين ولتمكين الدوائر الامنية والخدمية من تطبيق خططها الخاصة بالزيارة ولتمكين اهالي كربلاء من تقديم الخدمات الى الزائرين، فيما قالت مصادر محلية ان الأجهزة الأمنية العراقية وباشراف من قبل غرفة العمليات المشتركة المكلفة بتأمين زيارة عاشوراء وضعت خطة امنية لتأمين سلامة الزائرين والمواكب الحسينية، واشارت الى وجود تنسيق عال المستوى بين مختلف الأجهزة الأمنية من بداية دخول جموع الزائرين الى محافظة كربلاء وحتى المرقدين الشريفين.

يذكر انه منذ اليوم الأول من شهر محرم الحرام بدأت مدينة كربلاء باستقبال الاف الزائرين يوميا حيث تم تامين كافة الخدمات لهم ويتواصل استمرار تدفق الالاف من الزائرين من كافة محافظات العراق لاداء زيارة العاشر من محرم الحرام.

نتابع اهم التفلايدات التي وردت على موقع التواصل الاجتماعي حول عاشرواء الامام الحسين حيث غرد حساب الناشط العراقي (Ahmad Almusawi) قائلا:

لا يوم كيومك يا أبا عبد الله.. يزدلف إليك 30 ألفا يدعون أنهم من أمة جدك فيقتلونك ويقتلون بنيك وذريتك ويسبون حريمك ويسيرون برأسك هدية الى أطراف البلاد، فأصبر يا أبا عبد الله فأنت شهيد هذه الأمة".. #عاشورا #عاشوراءِ_حسینیؑ #حب_الحسین_یجمعنا #Hussain

قال حساب الناشط العراقي (السيد محسن):

ان حضرة العباس (أبو الفضل) هو للعالم أجمع، وللأرمن أيضًا مراسم حداد عباس.

Hazrat Abbas (Aboulfazl) is for the whole world, Armenians also have Abbas mourning ceremonies. #Hussain #حب_الحسین_یجمعنا

وغرد حساب الناشطة الايرانية (سادات خانم هاشمي) قائلة:

حسين يعني زينب

زينب البطلة التي قادت القافلة حتى لا يقول العدو أن حسين ليس به فرقة

زينب حافظت على عاشوراء

نحن بنات إيران من نسل زينب

نحارب العدو ونحن أقوياء

Hussein means Zeinab Zainab the hero who led the convoy so the enemy doesn't say Hussein doesn't have a division Zaynab kept Ashura We, the daughters of Iran, are descendants of Zainab We fight against the enemy and we are strong.‌‌ #Hussain #حب_الحسین_یجمعنا

كما غرد حساب الناشطة الايرانية (فاطمة أ - Fatemeh A) قائلا:

ان ما فعله الإمام الحسين (سلام الله عليه) هو الوقوف والجها من أجل العدالة. للقضاء على الظلم. لذا فإن أفضل ما يمكننا فعله اليوم وفي هذا العالم الظالم هو متابعة رسائل الإمام الحسين (عليه السلام) ونشر رسالة عاشوراء في جميع أنحاء العالم. # حب_الحسین_یجمعنا # حسين

What Imam Hussein (AS) did was to stand up and fight for justice; To eliminate injustice. So the best thing we can do today and in this unjust world is to follow the messages of Imam Hussein (AS) and spread the message of Ashura all over the world. #حب_الحسین_یجمعنا #Hussain

غرد حساب الناشط (خادم الشهداء - khadem shohada) مرددا المقولة الخالدة للامام الحسين "موت في عز خير من حياة في ذل":

الموت في عز خير من الحياة في ذل # حسين# حب_الحسین_یجمعنا

Death with dignity is Better than a life of humiliation. #Hussain #حب_الحسین_یجمعنا

قال حساب (الدكتور تقي - Dr TAQI ALZEERA) من البحرين، الذي عرف نفسه في ملفه الشخصي بانه مؤسس المؤسسة العربية لدعم أهداف التنمية المستدامة ، منتدى البحرين الاقتصادي.

الاهتمامات: الاقتصاد ، التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

السلام على الرجال الذين بذلوا قصارى جهدهم لمحاربة الظلم # ImamHussainHerb # البحرين☘ # عاشوراء # يا_حُسين # حُبُ_الحُسين_يجمعنا قلب بنفسجي قلب أخضر❤

Peace upon the men who gave everything to fight Injustice #ImamHussain#Bahrain #عاشوراء #يا_حُسين #حُبُ_الحُسين_يجمعنا

نختتم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط الذي عرف نفسه بـ(الرقم خمسة - numberfivei) الذي قال في تغريدته:

عشراء.. حيث يجتمع الملايين من الناس من مختلف العقائد الدينية لإحياء ذكرى حياة رجل واحد اتخذ الموقف النهائي ضد الاستبداد والظلم قبل 1400 عام. الإمام الحسين حفيد الرسول.

قصة كربلاء تسمو فوق الإيمان.

Ashoraa Millions of people across different faith traditions are coming together to commemorate the life of one man who took the ultimate stance against tyranny and injustice 1400 yrs ago. Imam Hussain The Grandson of the Prophet. The story of Karbala transcends faith.