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شاهد: كارثة افغانستان

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

امیرکا کعادتها تتخلى عن حلفائها وتبيع عملائها وتتركهم لمسيرهم وهذا ماحصل في افغانستان للمن تخاذل واجرام اميركي للاجرام الاميركي بحق الشعب الافغاني.

العالم - انقلاب الصورة

ليلة الهروب الكبير الطائرة العملاقة الاميركية التي اعلقت من مطار كابول حملت معها الكثير من الرسائل من الاجرام والدموية من لااخلاق والحقارة المشاهد في مطار كابول هي التي تحكم على صورة اميركية الاجرامية بعد 20 عاما من احتلالها لافغانستان.

ماحدث من حذلان اميركي لحلفائها في افغانستان لم يكن بالشيء العادي بل اصاب كل العالم بالذهول واصاب الشعب الافغاني والافغانيين المثقفين على اختلافهم وعلى اختلاف انتمائاتهم السياسية بذهول ولامعقول، كيف ان اميركا اهانتهم كيف انها اذلتهم وكذبت عليهم ولكن هذا هو طبع المحتل ياخذك لحماً ويرميك عظماً.

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