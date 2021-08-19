شاهد: الآلاف يحيون مراسم عاشوراء في كربلاء العراقية

العالم - خاص بالعالم

وأحيت حشود الزائرين من داخل العراق وخارجه في محافظة كربلاء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية.

ودخلت الزيارة ذروتها مع انتشار مواكب الخدمة الحسينية لتقديم الدعم للزائرين.

وتمثلت المراسيم بقراءة المقتل الحسيني ومسيرات للمواكب، مع تحضيرات مستمرة لأداء عزاء ركضة طويريج، التي تقام سنوياً ظهر يوم العاشر من شهر محرم.

وشهد هذا العام أعمال توسعة وتخصيص بوابات إضافية لاستقبال المشاركين في الركضة وضمان إنسيابية حركة الزائرين.

وكانت قد أعلنت محافظتا كربلاء والنجف، الخميس، نجاح الخطتين الامنية والخدمية الخاصتين بإحياء الشعائر الحسينية في ذكرى عاشوراء.



وقال محافظة النجف، لؤي الياسري في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “النجف الاشرف احيت مراسم العزاء الحسيني طيلة ايام العشرة الاولى لشهر محرم الحرام في مركز المحافظة والاقضية والنواحي بمشاركة 1000 موكب عزاء”.

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