الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد: الآلاف يحيون مراسم عاشوراء في كربلاء العراقية

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة كربلاء المقدسة اليوم الخميس مراسم عاشوراء احياء لذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) واهل بيته واصحابه الابرار في واقعة الطف بكربلاء عام 61 للهجرة.

العالم - خاص بالعالم

وأحيت حشود الزائرين من داخل العراق وخارجه في محافظة كربلاء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية.

ودخلت الزيارة ذروتها مع انتشار مواكب الخدمة الحسينية لتقديم الدعم للزائرين.

وتمثلت المراسيم بقراءة المقتل الحسيني ومسيرات للمواكب، مع تحضيرات مستمرة لأداء عزاء ركضة طويريج، التي تقام سنوياً ظهر يوم العاشر من شهر محرم.

وشهد هذا العام أعمال توسعة وتخصيص بوابات إضافية لاستقبال المشاركين في الركضة وضمان إنسيابية حركة الزائرين.

وكانت قد أعلنت محافظتا كربلاء والنجف، الخميس، نجاح الخطتين الامنية والخدمية الخاصتين بإحياء الشعائر الحسينية في ذكرى عاشوراء.

وقال محافظة النجف، لؤي الياسري في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “النجف الاشرف احيت مراسم العزاء الحسيني طيلة ايام العشرة الاولى لشهر محرم الحرام في مركز المحافظة والاقضية والنواحي بمشاركة 1000 موكب عزاء”.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

بالصور.. بلدتي نبل والزهراء تحيي ذكرى عاشوراء

رئيسي: شعارات عاشوراء تنتمي إلى التاريخ كله

شاهد.. اقامة مراسم يوم عاشوراء في مقام السيدة زينب(س)

العمليات المشتركة تصدر توجيهاً لتأمين زيارة عاشوراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الايرانية: رسالة نهضة عاشوراء المقاومة في مواجهة الظالمين

السيد الحوثي: الحق هو في الوقوف مع شعوب أمتنا المظلومة بالعالم 

بالفيديو.. شاهد..سفينة وقود إيرانية في طريقها إلى لبنان

الرئيس التونسي يعين مديرا عاما جديدا للأمن الوطني

نذر مواجهات دامية في عدن

فرنسا تدرج  المغرب والجزائر في قائمة البلدان عالية المخاطر بالنسبة لكورونا