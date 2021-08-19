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باحث اسرائيلي: الأمين العام لحزب الله وسَّع معادلة الردع المشهورة

باحث اسرائيلي: الأمين العام لحزب الله وسَّع معادلة الردع المشهورة
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال باحث اسرائيلي اليوم الخميس ان  الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وسع معادلة الردع المشهورة بين حزب الله والكيان الاسرائيلي لتشمل ايضا السفن التي ستصل لبنان.

العالم - لبنان

وجاء في خبر لـ"موقع الاعلام الحربي في المقاومة على التليغرام" ان الباحث في مركز "ابا ايبان" الصهيوني "داني سيترينويسز" (متخصص في شؤون الشرق الاوسط والامن القومي) قال: ان السيد نصرلله "وسع معادلة الردع المشهورة بين "اسرائيل" وحزب الله لتشمل ايضا السفن التي ستصل لبنان".

واضاف سيترينويسز: "ان ثمة امر واحد واضح من خطاب السيد نصرالله وهو ان اي نشاط اسرائيلي ضد السفن سيواجه برد قوي جدا من قبل حزب الله الذي سيعتبر ذلك خرقا لمعادلة الردع"، موضحا انه سيتعين على "اسرائيل" ان "تقرر ما اذا كان اعتراض السفن يستحق ويبرر التصعيد المتوقع على الحدود الشمالية".

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