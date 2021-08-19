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هكذا أحيا ملايين الإيرانيين ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أجواء مختلفة ومشاهد لا تتكرر  الى في ذكرى عاشوراء، الحداد و السواد يسودا المشهد، رزء مامثله في الارزاء.

العالم - مراسلون

بعد 1382 عاما من اصطكاك الأسنة في ملحمة الطفوف في نينوى، لا يخمد اللهيب في أفئدة هؤلاء يبدوا بأن رزء الحسين عليه السلام تتوارثه الاجيال جيلا بعد جيل.

تتعدد الوان والتعاطي مع هذه المناسبة الأليمة، فالكل يقيم العزاء على طريقته، هنا حي دولة آباد في جنوب العاصمة الايرانية طهران، حي تقطنه الجالية العراقية.

هنا ينعى الحسين عليه السلام على طريقة اهل العراق، ففي ذكرى يوم عاشوراء وبعد اداء الفريضتين عند الظهيرة ينطلق موكب مهيب تحت مسمى عزاء طوريج.

يحثون الخطى ويسعون مهرولين الى مخيم يذكرهم بصواوين اهل بيت النبوة، يهرولون وفي كل خطوة يزدادوا لهب الحب و العشق لعظيم بعظمة الحسين عليه السلام.

مشاهد توثق ان ثورة الحسين التي نهضت لاحياء الدين ضخت الروح في جسد السلام لاتزال حية وقوية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. هكذا أحيا ملايين الإيرانيين ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام