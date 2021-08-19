شاهد بالارقام مدى التمييز في المجتمع الصهيوني

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وأضاف عواضة خلال مشاركته في برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن احد ابرز هذه الخلافات كانت بين الصهاينة الشرقيين والصهاينة الغربيين التي استمرت الى يومنا هذا من خلال المناصب الحكومية ووجود اليهود الذين ينتمون الى المجتمع الغربي في مواقع مهمة وتهميش اليهود الشرقيين.

وتابع عواضة بأن 78% من الوظائف الحكومية يشغلها اليهود القادم من غرب اوروبا وايضا في وظائف لها علاقة بالموارد البشرية هناك 70% الوظائف الادارة يشغلها اليهود الغربيين مقابل 16 او 17% من اليهود الشرقي.

وأكد عواضة على موضوع الرواتب في داخل الكيان الصهيوني حيث 69% من الشركات الكبرى في داخل الكيان يحتل المراتب الاولى على صعيد الراتب لليهود القادم من غرب اوروبا مضيفاً بأن هذه الامور تعطي انطباعاً كاملاً عن مستوى التمييز بين اليهود انفسهم ويدل على ان المجتمع اليهودي بداخل الكيان الصهيوني حتى فيما يتعلق بالمتييز بين انفسهم قائم.