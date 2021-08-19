الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالارقام مدى التمييز في المجتمع الصهيوني

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال المختص في الشان الاسرائيلي نبيه عواضه أن المجتمع الصهيوني يحمل تناقضات وخلافات كثيرة فيما بين التكوينات الصهيونية الامر الذي برز فعلياً على الارض بعد 20 عاماً على احتلال فلسطين.

العالم - خاص العالم

وأضاف عواضة خلال مشاركته في برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن احد ابرز هذه الخلافات كانت بين الصهاينة الشرقيين والصهاينة الغربيين التي استمرت الى يومنا هذا من خلال المناصب الحكومية ووجود اليهود الذين ينتمون الى المجتمع الغربي في مواقع مهمة وتهميش اليهود الشرقيين.

وتابع عواضة بأن 78% من الوظائف الحكومية يشغلها اليهود القادم من غرب اوروبا وايضا في وظائف لها علاقة بالموارد البشرية هناك 70% الوظائف الادارة يشغلها اليهود الغربيين مقابل 16 او 17% من اليهود الشرقي.

وأكد عواضة على موضوع الرواتب في داخل الكيان الصهيوني حيث 69% من الشركات الكبرى في داخل الكيان يحتل المراتب الاولى على صعيد الراتب لليهود القادم من غرب اوروبا مضيفاً بأن هذه الامور تعطي انطباعاً كاملاً عن مستوى التمييز بين اليهود انفسهم ويدل على ان المجتمع اليهودي بداخل الكيان الصهيوني حتى فيما يتعلق بالمتييز بين انفسهم قائم.

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المسبح بالقرب من جبل صبيح جنوب نابلس

شاهد.. وقفة إحتجاجية في غزة تنديداً بالاعتقال الاداري

رسميا.. السيسي يدعو رئيس وزراء الاحتلال لزيارة مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف موكبا عاشورائيا في باكستان

بالفيديو.. هكذا وصف الإتحاد الأوروبي الوضع في أفغانستان

موسعا معادلة الردع.. السيد نصر الله يعلنها مدوية.. النفط قادم والناقلة الايرانية أرض لبنانية

لبنان أمام مشهدية أميركا في أفغانستان

سوريا: بدء بتوزيع مازوت التدفئة على الأهالي بدير الزور

بالفيديو.. هكذا أحيا العراقيون ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)