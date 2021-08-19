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مصرع لاعب كرة قدم أفغاني بعد سقوطه من طائرة أمريكية

مصرع لاعب كرة قدم أفغاني بعد سقوطه من طائرة أمريكية
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

لقي لاعب منتخب الشباب الأفغاني لكرة القدم، زاكي أنواري، مصرعه إثر سقوطه من طائرة أمريكية أثناء محاولته الفرار من بلاده بعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان.

العالم-افغانستان

وأعلنت المديرة العامة للرياضة في أفغانستان، الخميس، وفاة أنواري (19 عاما) وقالت إنه كان ضمن "مئات الشباب الذي حاولوا مغادرة البلاد عبر تسلق طائرات الجيش الأمريكي".

وأوضحت أن اللاعب توفى على خلفية سقوطه من الطائرة.

وفي السياق، أشارت وسائل إعلام دولية أنه "تم العثور على أشلاء من جثة أنواري في غرفة معدات الهبوط."

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الطائرة الأمريكية طلبت "هبوطا اضطراريا" في قطر على خلفية وجود أشلاء في غرفة معدات الهبوط.

وشهد مطار العاصمة الأفغانية كابل فوضى عارمة منذ الأحد الماضي عقب إعلان طالبان سيطرتها على أفغانستان.

وحاول آلاف الأفغان الهروب على متن طائرات الجيش الأمريكي التي كانت مخصصة لنقل الرعايا الأمريكيين، والأفغان الذين تعانوا مع الجيش الأمريكي خلال سنوات حربه في أفغانستان.

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مصرع لاعب كرة قدم أفغاني بعد سقوطه من طائرة أمريكية

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