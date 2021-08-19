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بانوراما .. انطلاق السفينة الايرانية الى لبنان وملامح حكومة طالبان

بانوراما .. انطلاق السفينة الايرانية الى لبنان وملامح حكومة طالبان
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع اعلان الامين العالم لحزب الله السيد حسن نصرالله عن ارسال سفينة ايرانية محملة بالمحروقات الى لبنان وظهور ملامح جديدة من حكم طالبان في أفغانستان.

العالم - بانوراما


في ملف بانوراما الاول أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سفينة ايرانية محملة بالمحروقات ستبحر خلال الساعات القليلة المقبلة باتجاه السواحل اللبنانية. وفي كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، أكد السيد نصر الله أن السفينة ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها من السواحل الإيرانية، محذرا الأميركيين والإسرائيليين من المساس بها.



في ملف بانوراما الثاني ملامح وجه جديد للبلاد تتكشف بعد أيام من سيطرة طالبان على الحكم في إفغانستان؛ تعتمد على الشريعة فحسب وليس على أي نظام ديمقراطي. ورغم محاولات قادة الجماعة بث رسائل طمأنة للداخل والمجتمع الدولي حول طبيعة الحكم الجديد؛ إلا أن مشاعر الريبة ما زالت تسيطر على عدد من اللأفغان والأسرة الدولية. كل ذلك في ظل مخاوف من أن تعيد طالبان ترتيب علاقاتها بجماعة القاعدة الإرهابية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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