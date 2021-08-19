روسيا: لن نتعاون في أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بالإرهابيين

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وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن أفغانستان لا تزال تبقى أرضا تأتي منها تهديدات إرهاب ومخدرات، مشيرا إلى أن هذه القضية سيكون التعامل معها على عاتق السلطات الجديدة وجوار أفغانستان.

وتابع: "نود التشديد على أن الاتحاد الروسي سيتعاون فقط مع الأطراف السياسية الأفغانية التي ليس لها صلات بالإرهابيين، وبالدرجة الأولى بتنظيمي داعش والقاعدة والتشكيلات المتحالفة معها".

وأضاف المندوب الروسي: "نأمل في أن تمتنع جميع الأطراف الأفغانية عن استخدام العنف وأن تسهم في تسوية الأوضاع".