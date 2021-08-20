شاهد.. احياء مراسم عاشوراء في انحاء العالم

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رايات الامام الحسين عليه السلام ترفع في لندن.. المسلمون في العاصمة البريطانية احيوا ذكرى عاشوراء وسط تدابير صحية بسبب وباء كورونا. وتوافد المعزون إلى مكان إحياء المناسبة ملتزمين بارتداء الكمامات. واكد المشاركون تمسكهم بدرب الإمام الحسين عليه السلام والقيم التي تحملها كربلاء.



اما في تركيا فقد احيا آلاف الأتراك وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في مدينة اسطنبول ذكرى عاشوراء. وشدد المعزون على أهمية مواصلة طريق الامام الحسين عليه السلام وأهل بيته واستذكار مآثر وتضحيات الثورة الحسينية العظيمة. مؤكدين على تمسكهم بدرب الإمام عليه السلام والقيم التي تحملها كربلاء.



في باكستان استشهد ثلاثة اشخاص على الأقل واصيب خمسون آخرون بانفجار وقع في مدينة بهاولناغار في إقليم البنجاب خلال إحياء موالين لأهل البيت عليهم السلام ذكرى عاشوراء. واكدت مصادر حكومية أن فريق من المحققين لا زال يجمع الأدلة في المكان للوقوف على طبيعة الانفجار والجهات التي تقف خلفه. ودانت ايران بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف مجلس العزاء وقدمت تعازيها لاسر الضحايا



اما في نيجيريا فقد هاجمت الشرطة مسيرة عاشورائية سلمية لاحياء مراسم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في مدينة سوكوتوا شمالي البلاد ما ادى الى سقوط شهيد واحد على الأقل وعشرات الجرحى. واطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء لتفريق أتباع أهل البيت عليهم السلام. وردد المشاركون في المسيرة العاشورائية صرخات لبيك يا حسين بينما كانت الشرطة تطلق النار. وقد أقيمت المسيرات ومراسم العزاء الحسيني في أكثر من ثلاثين مدينة نيجيرية دون اية تهديدات أمنية الا في مدينة سوكوتوا.