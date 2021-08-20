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مشروبات محلاة قد تقصّر متوسط العمر

مشروبات محلاة قد تقصّر متوسط العمر
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن علماء جامعة كاليفورنيا في سان دييغو عن وجود علاقة بين تناول المشروبات المحلاة بصورة منتظمة وخطر الموت المبكر.

العالم - منوعات

ويشير موقع ببميد PubMed إلى أن العلماء على مدى 20 عامًا درسوا النظام الغذائي لأكثر من 100 ألف امرأة (متوسط العمر حوالي 53 عامًا) بشأن المشروبات غير الكحولية التي يشربنها غالبًا.

واتضح للباحثين من نتائج هذا الاستطلاع أن المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر مثل مغلي الفواكه والمياه المحلاة والشاي وغيرها أثرت سلبًا في صحة المشتركات في هذه الدراسة.

وتبين أن خطر الموت المبكر بين اللواتي يتناولن هذه المشروبات يوميًا، كان مرتفعًا جدًا.

وبعد مضي 20 عامًا على بداية الدراسة توفيت 14,143 امرأة من المشتركات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الدول في وقت سابق فرض ضريبة إضافية على المشروبات المحلاة بهدف الحد من السمنة والسكري وتسوس الأسنان بين السكان.

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