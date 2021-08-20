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بالفيديو.. الشيخ الخزعلي يستذكر شهداء قادة النصر اثناء ركضة طويريج

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

استذكر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق فی العراق الشيخ قيس الخزعلي، شهداء قادة النصر اثناء مشاركته الجموع المليونية باداء ركضة طويريج بمحافظة كربلاء المقدسة.

العالم - العراق

واظهر مقطع فيديو ، حسب موقع "العهد"، مشاركة الشيخ الخزعلي ونائب الامين العام السيد محمد الطباطبائي، الجموع المليونية في اداء ركضة طويريج بمحافظة كربلاء المقدسة.

هذا، واستذكر الشيخ الخزعلي، شهداء قادة النصر حيث رفع صورتهما اثناء اداء مراسم الركضة.

وشارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ونائب الامين العام السيد محمد الطباطبائي، الجموع المليونية في اداء ركضة طويريج بمحافظة كربلاء المقدسة.

الخزعلي

هذا، وانطلقت مراسيم ركضة طويريج في محافظة كربلاء المقدسة، امس الخميس بعد صلاة الظهر بمشاركة ملايين الزائرين.

واتجهت جموع الزائرين والمعزين ركضا باتجاه مرقد الإمام الحسين (ع) وهم يقومون بلطم رؤوسهم تعبيرا عن مظهر الحزن والاسى على ما أصاب أهل بيت النبوة.

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بالفيديو.. الشيخ الخزعلي يستذكر شهداء قادة النصر اثناء ركضة طويريج

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